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Вечерний Новосибирск

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Пенсионер на LADA Kalina погиб после столкновения с фурой под Новосибирском

Пенсионер на LADA Kalina погиб после столкновения с фурой под Новосибирском

Последствия жуткой аварии устраняют в Кочковском районе под Новосибирском. Легковой автомобиль, двигающийся по автодороге К-17Р «Новосибирск - Кочки - Павлодар» со стороны города Новосибирска, со всей силы врезался в фуру.

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