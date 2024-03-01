В Херсонской области заявили о неготовности наемников ВСУ к противостоянию с РФ

Число наемников в Вооруженных силах Украины (ВСУ) из Европы начало снижаться, поскольку иностранные солдаты удачи оказались не готовы к противостоянию с Россией, заявил в беседе с РИА Новости депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.