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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Беллингем, Канселу, Иско, Винисиус, Рамос и Савио – в сборной сезона Ла Лиги от WhoScored

В сборную были включены футболисты с самым высоким средним рейтингом на соответствующей позиции. В состав вошли: – вратарь: Пауло Гассанига («Жирона», средняя оценка – 6,92); – защита: Жоау Канселу («Барселона», 7,09), Серхио Рамос («Севилья», 7,06), Антонио Раильо («Мальорка», 7,03), Самуэл Лино («Атлетико», 6,92); – полузащита: Иньяки Уильямс («Атлетик», 7,15), Джуд Беллингем («Реал», 7,81), Иско («Бетис», 7,4), Савио Морейра («Жирона», 7,29); – нападение: Александр Серлот («Вильярреал», 7,23), Винисиус Жуниор («Реал», 7,41).

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