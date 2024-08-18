Украина получит «артиллерию будущего» из Германии Германия подтвердила, что планирует в этом году поставить Украине первые самоходные гаубицы RCH 155 на базе шасси транспортера Boxer.
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Украина получит «артиллерию будущего» из Германии Германия подтвердила, что планирует в этом году поставить Украине первые самоходные гаубицы RCH 155 на базе шасси транспортера Boxer.
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