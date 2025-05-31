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В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В больницу попала семья с двумя детьми

В Курской области при атаке беспилотников ВСУ пострадали семь человек. В больницу попала семья с двумя детьми

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Рыльскому и Льговскому районам пострадали семь человек.

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