Патриарх Кирилл освятил храм Знамения иконы Божией Матери в Москве

Известия/Андрей Эрштрем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 10 декабря освятил храм Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при Главном управлении МВД по Москве и провел там Божественную литургию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии