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Патриарх Кирилл освятил храм Знамения иконы Божией Матери в Москве

Патриарх Кирилл освятил храм Знамения иконы Божией Матери в Москве

Известия/Андрей Эрштрем Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 10 декабря освятил храм Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при Главном управлении МВД по Москве и провел там Божественную литургию.

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