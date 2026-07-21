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Царьград

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Мать Игоря Крутого поведала о его рождении в 19-летнем возрасте

Мать Игоря Крутого поведала о его рождении в 19-летнем возрасте

Мама композитора Игоря Крутого, Светлана, рассказала о его рождении. На момент родов ей было 19 лет. Сестра Алла Баратта (Крутая) поделилась видеозаписью со словами матери об этом событии: "Это было незабываемо и торжественно".

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