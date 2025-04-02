Инвестор откроет медицинское предприятие в доме на Маломосковской

Город выставил на торги нежилое помещение медицинского назначения в районе Алексеевский. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике со ссылкой на слова руководителя ведомства Кирилла Пуртова.
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