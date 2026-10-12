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Иркутск Сегодня

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Звери на Ольхоне выходят к туристам: лиса украла шоколад, суслик вылакал сладкий чай

На берегу Нурского озера на Ольхоне Иркутской области дикие звери перестали бояться людей и открыто обследуют туристические стоянки.

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