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Лукашенко рассказал о планах в случае победы на выборах президента

Лукашенко рассказал о планах в случае победы на выборах президента

ТАСС/Владимир Смирнов Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов президента в республике, если он одержит победу в голосовании, то планирует поехать в Россию, чтобы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.

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