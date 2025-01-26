Лукашенко рассказал о планах в случае победы на выборах президента

ТАСС/Владимир Смирнов Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что после выборов президента в республике, если он одержит победу в голосовании, то планирует поехать в Россию, чтобы встретиться с главой РФ Владимиром Путиным.
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