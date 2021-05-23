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Перловка: почему на самом деле была главным блюдом в Советской армии

Перловка: почему на самом деле была главным блюдом в Советской армии

Ее презрительно называли «кирзой», «шрапнелью» из-за внешнего сходства с компонентами артснарядов или «дробь 16».

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Семен Семеныч
Комитет солдатских матерей и им подобные (начиная с 90-х) ведут подрывную деятельность против установленных порядков армии. Признать их (комитеты и прочая) иногентами или еще лучше террористическими. Вернут сроки службы 2 и 3 года. Чтобы современные призывники почувствовали вкус службы до самой печенки.
Вячеслав Долинин
Заключённых тоже кормят перловкой.
АЛЕКС БАМ
Однажды в армии так проголодались - вдвоём съели кастрюлю перловой каши на десять человек положено было. Мало гоняют в армии - потому аппетита нету.
марина костюк
Люблю перловочку..Сварю: часть для рассольника , часть на утро с ветчинкой поджарить...Вкусняшка...
Константин Беляев
Бред какой-то написали. У нас всегда была нормально сваренная перловка.
gumar aydanov
Бредятина полная. Дробь 16 моя любимая еда. как и чеснок с луком, и гороховый суп или . тем более гарнир,как и рыбий жир в детском саду . Это всё стереотипы. люди как бараны в масссе своей пивыкли подчиняться высшему "разуму"и сложившемуся общественному мнению, а надо думать своим умом и желудком . А не тем, что выдают всякие профессора "кислых щей" типа Гинзбурга.

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