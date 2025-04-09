Депутат Рады Дмитрук: на Украине попытались захватить храм УПЦ

Николай Тришин/ТАСС На Украине попытались захватить храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черновицкой области, применив слезоточивый газ, электрошокеры, огнестрельное оружие и дубинки, сообщил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале.
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