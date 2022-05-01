Бойцы ВСУ обстреляли из крупнокалиберной артиллерии Горловку и Озеряновку в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил Украины накрыли артиллерийским огнем населенные пункты Горловка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Военнослужащие Вооруженных сил Украины накрыли артиллерийским огнем населенные пункты Горловка и Озеряновка в Донецкой Народной Республике, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Свежие комментарии