В команде Трампа отреагировали на решение Байдена по ударам вглубь России

Представитель команды избранного президента США Дональда Трампа Стивен Чунг отказался комментировать сообщения о решении действующего главы государства Джо Байдена разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории.
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