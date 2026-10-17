Главное в тезисах: Тезис 1: Политолог Владимир Киреев заявил, что Дональд Трамп сохраняет рычаги давления на Владимира Зеленского и его европейских союзников, несмотря на снизившееся влияние Вашингтона на Киев и Брюссель.