Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Чехия желает реализовывать свои интересы в России", - политики европейской страны о возвращении представительства в РФ.

"Чехия желает реализовывать свои интересы в России", - политики европейской страны о возвращении представительства в РФ.

Politiki.net Захотели - ушли, захотели - вернулись, как все у них просто. Вот в Чехии премьер страны Петр Фиала заявил накануне: его страна, желает иметь в РФ дипломатическое представительство на уровне его союзников по ЕС и НАТО.

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Комментарии
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Галина
Больше ни чего не придумал?.... Что ресурсы нужны?...Не хватат?...  Ну так обратитесь в европу  и нато....  При чем здесь Россия?   Мы же окупанты и т.д. и т.п.  Свободны...... Вам господа чехи дорогу указать или сами найдете.....  Суки.....
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