"Чехия желает реализовывать свои интересы в России", - политики европейской страны о возвращении представительства в РФ.

Галина

Больше ни чего не придумал?.... Что ресурсы нужны?...Не хватат?... Ну так обратитесь в европу и нато.... При чем здесь Россия? Мы же окупанты и т.д. и т.п. Свободны...... Вам господа чехи дорогу указать или сами найдете..... Суки.....