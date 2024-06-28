Волонтерские проекты и субботники крупных компаний помогают благоустраивать города и промзоны

Первый известный субботник прошёл в 1919 году. Полтора десятка рабочих железнодорожного депо Москва-Сортировочная решили поработать в свое личное время, о чём узнали на самом верху молодого советского государства.
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