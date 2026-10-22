Юлиан Нагельсман является главным фаворитом на пост в «Манчестер Юнайтед», если Майкл Каррик будет уволен, сообщает Telegraph SportЮлиан Нагельсман является главным фаворитом на пост в «Манчестер Юнайтед», если Майкл Каррик будет уволен, сообщает Telegraph SportРазгромное поражение «Юнайтед» со счетом 1:4 от «Комо» в Лиге чемпионов продлило безвыигрышную серию Каррика до семи матчей, поставив под сомнение его будущее в качестве главного тренера.