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Петросян заявила четверной флип, Валиева и Акатьева – два четверных тулупа, Горбачева – два четверных сальхова в произвольной программе финала Гран-при России

Аделия Петросян заявила три квада в произвольной финала Гран-при России. Стал известен контент фигуристок в произвольной программе финала в Санкт-Петербурге.

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