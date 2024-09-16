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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Как перестать просыпаться по ночам из-за частых позывов в туалет

Крепко спать всю ночь — мечта любого порядком устающего днем человека. Но что делать, если приходится то и дело просыпаться по нужде? Сон — важный этап в процессе восстановления организма после дневной работы, поэтому специалисты не советуют прерывать цикл ночного отдыха.

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