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ФСБ задержала министра дорожного хозяйства Челябинской области

ФСБ задержала министра дорожного хозяйства Челябинской области

Как сообщает URA.ru со ссылкой на источник, кроме Нечаева под следствием оказался первый замначальника правового управления Миндортранса Станислав Куликов, а также несколько руководителей крупнейших дорожных подрядных организаций.

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