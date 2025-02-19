ФСБ задержала министра дорожного хозяйства Челябинской области

Как сообщает URA.ru со ссылкой на источник, кроме Нечаева под следствием оказался первый замначальника правового управления Миндортранса Станислав Куликов, а также несколько руководителей крупнейших дорожных подрядных организаций.
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