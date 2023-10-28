Экс-сотрудник Белого дома Хилл: конфликт на Украине складывается в пользу России

Геннадий Бережнов Однако время к переговорам на условиях Москвы не пришло. Нам крайне важно взять южное побережье, Харьков и Днепропетровск! Но если они с этим до зимы согласятся, то кто будет против!

Виктор Хованов Условий было два демилитаризация (уничтожение армии) и денацификация (уничтожение нацистов, то бишь фашистов). Впрочем, похоже, что это одно и то же. Ну и отбросить НАТО от наших границ. Так что эти условия пока ещё далеки от выполнения.