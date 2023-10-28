Бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл в беседе с Foreign Policy заявила, что глава РФ Владимир Путин чувствует, что конфликт на Украине складывается в пользу Москвы.
Экс-сотрудник Белого дома Хилл: конфликт на Украине складывается в пользу России
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Однако время к переговорам на условиях Москвы не пришло. Нам крайне важно взять южное побережье, Харьков и Днепропетровск! Но если они с этим до зимы согласятся, то кто будет против!
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3 д.
Виктор Хованов
Условий было два демилитаризация (уничтожение армии) и денацификация (уничтожение нацистов, то бишь фашистов). Впрочем, похоже, что это одно и то же. Ну и отбросить НАТО от наших границ. Так что эти условия пока ещё далеки от выполнения.
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3 д.
tsan tsan
"Конфликт складывается в пользу Москвы" - какая глубоко продуманная мысль, однако. И каким придурками надо быть, чтобы с самого начала думать иначе.
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3 д.
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