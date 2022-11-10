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Во время ЧМ запустят авиасообщение между Израилем и Катаром. У государств нет дипломатических отношений

Во время ЧМ-2022 будут организованы прямые рейсы в Катар из Израиля. Прямые чартерные рейсы из Тель-Авива в Доху будут организованы с учетом требований безопасности Израиля.

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