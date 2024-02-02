В Бельцах участились случаи нападения собак на людей

Количество бельчан, укушенных собаками, увеличивается из года в год. По данным Национального агентства общественного здравоохранения, в 2023 году 532 жителя Бельц обратились за помощью после укуса собаки.
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