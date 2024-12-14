Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю 204 из 300 депутатов парламента Южной Кореи проголосовали за импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю 204 из 300 депутатов парламента Южной Кореи проголосовали за импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю.
Свежие комментарии