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Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю

Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю 204 из 300 депутатов парламента Южной Кореи проголосовали за импичмент президенту страны Юн Сок Ёлю.

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