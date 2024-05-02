Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Аркадий Цыганов
    Патрушев настоящий патриот России. Ещё и укрепленный точными знаниями о замыслах Запада.США. Тайная рука ...
  • Лариса Шемисова
    У Патрушева два сына, которые с успехом работают.США. Тайная рука ...
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    так доллары уже в заморозке так что вполне можно компенсировать рублями 🥸Размен по-русски:...

Поляки подсчитали, сколько времени потребуется эстонцам, чтобы засыпать Байкал

Поляки подсчитали, сколько времени потребуется эстонцам, чтобы засыпать Байкал

Поляки в попытке обвинить Россию в чем угодно дошли до абсолютного абсурда. Итак, Лавров заявил, что попытки эстонцев угрожать разрушением России и "завалить Байкал скалами" - бессмысленны и обсуждать их даже не стоит.

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