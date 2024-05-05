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"Армяне не хотят сосуществовать с азербайджанцами": Соцопрос Gallup International неприятно удивил

"Армяне не хотят сосуществовать с азербайджанцами": Соцопрос Gallup International неприятно удивил

75,7% участников опроса Gallup International Association в Армении заявили, что однозначно не готовы к сосуществованию с азербайджанцами, даже если международные структуры будут гарантировать мир и безопасность.

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