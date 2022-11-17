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Рогов сообщил о переброске техники и личного состава ВСУ в Запорожскую область

Рогов сообщил о переброске техники и личного состава ВСУ в Запорожскую область

Украинское командование перебрасывает живую силу и военную технику с Херсонско-Криворожского направления к Запорожской области сразу на три направления.

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