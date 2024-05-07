Театр абсурда
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Театр абсурда

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Замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО на Рублёвку: Не шутка, а ходатайство по делу

Замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО на Рублёвку: Не шутка, а ходатайство по делу

Герой ЛНР и ДНР, опальный замминистра обороны Иванов просит отпустить его из СИЗО на Рублёвку. И это не шутка, а реальное ходатайство по делу.

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