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НАША ЛОСИНКА

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Площадка на Джамгаровской приглашает на День груминга

В эту субботу, 12 сентября, в 16:00 на площадке для выгула собак по адресу: Джамгаровская улица, дом 5с1, пройдёт день профессионального груминга.

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