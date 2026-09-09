Площадка на Джамгаровской приглашает на День груминга

В эту субботу, 12 сентября, в 16:00 на площадке для выгула собак по адресу: Джамгаровская улица, дом 5с1, пройдёт день профессионального груминга.
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