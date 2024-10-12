Спектакль «Шукшин Ва. М.» стал лучшим на Всероссийском студенческом фестивале «Точка А»

Названы победители II Всероссийского студенческого фестиваля — конкурса спектаклей «Точка А». В номинации «Лучший спектакль» победила постановка Театрального института при Саратовской государственной консерватории им.
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