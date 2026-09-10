В Крыму столкнулись грузовик и легковушка, пострадали три человека

На место ДТП прибыли спасатели, которые обеспечили безопасные условия для работы экстренных служб.В селе Знаменка Красногвардейского района произошла авария с участием грузового и легкового автомобилей.
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