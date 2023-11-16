В центре Владивостока станет больше платных мест для парковки

В центре Владивостока на следующей неделе появятся новые зоны платной парковки, сообщает PRIMPRESS. Две зоны платной парковки вводятся на улице Светланской: Алеутская – Океанский проспект и Светланская – Муравьева-Амурского.
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