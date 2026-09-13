Трамп, объявив Зеленского виновным в росте цен на дизель в мире, потребовал прекратить удары по российским НПЗ

Дональд Трамп в очередной раз перевернул привычную дипломатическую рамку. В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским американский президент потребовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам — и объяснил это не гуманитарными соображениями и не логикой деэскалации, а сугубо прагматично: украинские дроны бьют по дизелю, а от этого страдает весь мир, включая сами Соединенные Штаты.