Трамп, объявив Зеленского виновным в росте цен на дизель в мире, потребовал прекратить удары по российским НПЗ

Дональд Трамп в очередной раз перевернул привычную дипломатическую рамку. В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским американский президент потребовал прекратить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам — и объяснил это не гуманитарными соображениями и не логикой деэскалации, а сугубо прагматично: украинские дроны бьют по дизелю, а от этого страдает весь мир, включая сами Соединенные Штаты.
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