ЭНЕРГИЯ ДНЯ 1 апреля 2022 года

Энергетический прогноз на первое апреля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 1114 = Великий Зодчий осеняет своим Лучом не только космических, но и земных художников и строителей = Внутренняя психическая Энергия женщины намного сильнее психической Энергии мужчин ="Вы созданы не только по Моему подобию, но ещё и с огромной Любовью, ибо Я, создавая вас, создавал Себя в вас" = Высокая Личность не совершает дурного не из-за страха наказания, а потому, что это претит её Душе =Где Бог, там нет зла! Всё происходящее от Бога мирно и полезно, и приводит человека к смирению и самоосуждению = Где кончаются дороги мысли - там начинай внимать; где слова перестают выражать - там начинай созерцать = Если в человеке нет сбалансированности Энергии получения и дарения, в нём начинают развиваться болезни= "Когда человек полностью осознАет свою энергетическую Суть бытия, он будет способен на всё!" =Ложь и обман очень легко проявляются на Тонком Плане как дефекты совершенного Пространства = Мир не терпит пустоты, не терпит энтропии (хаоса), ибо, если нет Энергообмена, нет Жизни, нет Вечности! =Нельзя жить чужими мыслями, нельзя говорить чужими словами, нельзя делать чужими руками = Не отвечайте злом на зло, иначе злу не будет конца.