Пловчиха Алонсо отрицает, что её выгоняли из Олимпийской деревни

Парагвайская пловчиха Луана Алонсо рассказала, что её не просили покинуть Олимпийскую деревню. «Я просто хотела уточнить, что меня никуда не выводили и не выгоняли, пожалуйста, прекратите распространять ложную информацию.
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