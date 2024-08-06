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Пловчиха Алонсо отрицает, что её выгоняли из Олимпийской деревни

Пловчиха Алонсо отрицает, что её выгоняли из Олимпийской деревни

Парагвайская пловчиха Луана Алонсо рассказала, что её не просили покинуть Олимпийскую деревню. «Я просто хотела уточнить, что меня никуда не выводили и не выгоняли, пожалуйста, прекратите распространять ложную информацию.

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