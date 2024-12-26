F.A.C.C.T.: россияне продолжат переводы на карты теневого бизнеса в 2025 году

Тенденция, при которой около 10 млн клиентов российских банков переводят деньги на дропперские карты (оформляются на подставных лиц и используются для вывода средств мошенниками), продолжится и в 2025 году.
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