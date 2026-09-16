Инфляция в ЦФО за полгода составила 4,4%

В первом полугодии 2026 года в ЦФО услуги подорожали на 8%, став безусловным драйвером инфляции. Минимальный прирост цен зафиксирован в Тверской области (3,7%), а максимальный — в Костромской (6%).
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