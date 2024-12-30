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Царьград

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Обстрелом обесточены два поселка и жилой массив в Горловке

Обстрелом обесточены два поселка и жилой массив в Горловке

В результате обстрела украинскими силами Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике, поселки Химик, Комарова и жилой массив "Строитель" остались без электроэнергии.

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