Живопись: Нейроисследование установило, почему «Девушка с жемчужной сережкой» стала одна из самых известных картин в мире

Почему одни картины становятся мировыми шедеврами, вызывая паломничества любителей искусства, а другие, не уступающие им в мастерстве, остаются в тени? Художественная галерея Гааги «Маурицхёйс» провела собственное исследование.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии