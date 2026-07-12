НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

111 подписчиков

Российские туристы в Китае остаются в безопасности во время тайфуна «Бави»

Российские туристы в Китае остаются в безопасности во время тайфуна «Бави»

Все организованные туристы из России, которые сейчас находятся в Китае, находятся в безопасности. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), комментируя ситуацию с тайфуном «Бави», передает «ТАСС».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии