Российские туристы в Китае остаются в безопасности во время тайфуна «Бави»

Все организованные туристы из России, которые сейчас находятся в Китае, находятся в безопасности. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), комментируя ситуацию с тайфуном «Бави», передает «ТАСС».
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