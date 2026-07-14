«Изъяты 24 FPV-дрона, мобильные станции»: Челябинск едва не попал в новую укро-«Паутину»

Людмила Е СМЕРШ хорош) еще выщелкнули бы по тихому верхушку рейха. Смогут же, если захотят. Примеры же есть.

Vlad Dirkin Угу... А потом корми всех низовых скакуасов, работу им дай, коммуналку обеспечь,.. Это днем. А ночью те же скакуасы ту же коммуналку рушить будут. В прошлом веке трижды проходили...