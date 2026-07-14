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«Изъяты 24 FPV-дрона, мобильные станции»: Челябинск едва не попал в новую укро-«Паутину»

«Изъяты 24 FPV-дрона, мобильные станции»: Челябинск едва не попал в новую укро-«Паутину»

«Изъяты 24 FPV-дрона, мобильные станции»: Челябинск едва не попал в новую укро-«Паутину» Заголовок не соответствует действительности.

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Комментарии
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Людмила Е
СМЕРШ хорош) еще выщелкнули бы по тихому верхушку рейха. Смогут же, если захотят. Примеры же есть.
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4 н.
Vlad Dirkin
Угу... А потом корми всех низовых скакуасов, работу им дай, коммуналку обеспечь,.. Это днем. А ночью те же скакуасы ту же коммуналку рушить будут. В прошлом веке трижды проходили...
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4 н.
Григорий Худенко
Как всё умно, как всё &quot;по-честному&quot;...а может просто отменить мораторий на СК?! и дел то всех?! МАХОМ ПРОЧИСТЯТСЯ ВСЕ ГНИЛЫЕ МОЗГИ!!!
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2 н.