Анна Нетребко жутко отощала и превратилась в спичку

С каждым годом оперная певица Анна Нетребко выглядит все стройнее и моложе. От прежней пышной оперной дивы не осталось и следа — на смену ей пришла подтянутая и молодая модель, которая радует поклонников в соцсетях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии