В пятницу в трех районах Астрахани отключат холодную воду

МУП «Астрводоканал» готовит левобережье к плановому отключению холодного водоснабжения. Согласно постановлению городской администрации, с 21:00 пятницы, 9 октября, до 14:00 субботы, 10 октября, МУП «Астрводоканал» полностью остановит левобережные очистные сооружения водопровода.
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