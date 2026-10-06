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Пункт-А

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В пятницу в трех районах Астрахани отключат холодную воду

В пятницу в трех районах Астрахани отключат холодную воду

МУП «Астрводоканал» готовит левобережье к плановому отключению холодного водоснабжения. Согласно постановлению городской администрации, с 21:00 пятницы, 9 октября, до 14:00 субботы, 10 октября, МУП «Астрводоканал» полностью остановит левобережные очистные сооружения водопровода.

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