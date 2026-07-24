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Царьград

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Посол России обвинил США в топливной блокаде Кубы

Посол России обвинил США в топливной блокаде Кубы

Посол Виктор Коронелли осудил топливно-энергетическую блокаду Кубы, введённую США, как преступную. Проблемы с электричеством привели к трём крупным отключениям, произошедшим с 6 по 14 июля.

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