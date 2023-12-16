Военнослужащие провели экскурсию по музею дальней авиации для школьников в Саратовской области

Целью данного мероприятия являлась популяризация подвигов личного состава дальней авиации и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны, а также освящение доли становления мировой космонавтики в масштабах Энгельсского авиационного соединения.
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