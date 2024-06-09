Контрольные работы в школах сократят

Контрольные работы в российских школах должны будут занимать не более 10 процентов учебного времени. О таком ограничении, которое вступит в силу с 1 сентября, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
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