Мать лишилась своего единственного жилья, переписав его на дочь ради её семейного счастья, но спустя всего месяц зять безжалостно выгнал её на улицу

— Да пошла ты вон отсюда! Чтобы духу твоего в моей квартире не было! — Артем, да что же ты делаешь? Куда я пойду на ночь глядя? В чем я виновата? — А ни в чем! Бесишь ты меня, вот и все! Ходишь тут, шаркаешь, нос свой суешь куда не просят.