Сказка для двоих
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Сказка для двоих

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Мать лишилась своего единственного жилья, переписав его на дочь ради её семейного счастья, но спустя всего месяц зять безжалостно выгнал её на улицу

Мать лишилась своего единственного жилья, переписав его на дочь ради её семейного счастья, но спустя всего месяц зять безжалостно выгнал её на улицу

— Да пошла ты вон отсюда! Чтобы духу твоего в моей квартире не было! — Артем, да что же ты делаешь? Куда я пойду на ночь глядя? В чем я виновата? — А ни в чем! Бесишь ты меня, вот и все! Ходишь тут, шаркаешь, нос свой суешь куда не просят.

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