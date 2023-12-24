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Ушел из жизни писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов

Ушел из жизни писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов

Писатель-фантаст и астроном Николай Ютанов скончался в возрасте 64 лет в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в социальной сети «ВКонтакте» исследователь фантастической литературы и сотрудник Института истории естествознания и техники Андрей Ермолаев.

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