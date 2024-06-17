Сергей Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом

Глава Москвы Сергей Собянин прибыл с рабочим визитом в Китай. В своем Telegram-канале он сообщил, что рад очередной встрече с китайскими партнерами в очном формате, и рассказал о взаимоотношениях между РФ и КНР, Москвой и Пекином.