Сергей Собянин прибыл в Китай с рабочим визитом

Глава Москвы Сергей Собянин прибыл с рабочим визитом в Китай. В своем Telegram-канале он сообщил, что рад очередной встрече с китайскими партнерами в очном формате, и рассказал о взаимоотношениях между РФ и КНР, Москвой и Пекином.
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